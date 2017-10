Nice Brazil & Friends

× Erweitern Nice Brazil

Besetzung:Nice Brazil (Sao Paolo/Stuttgart) - voice

Ricardo Fiuza (Brasil/US)- piano

Antoine Fillon (Frankreich) - drums

Die Interpretin und Komponistin Nice Brazil stammt aus Sao Paulo und versteht es wie kaum eine andere, eingängige Songs des Bossa Nova, weltbekannte Jazz- und Latinstücke bis hin zur Samba und zur Musica Popular Brasileira ebenso leidenschaftlich wie virtuos zu interpretieren. Freilich: Nice Brazil gehört zur neuen Garde der europäischen Vertreterinnen brasilianischer Musik. Geboren und aufgewachsen in Brasilien, lebt sie seit Beginn der 1990er Jahre in Deutschland und wirkte erfolgreich an verschiedenen Projekten und Festivals mit. Gemeinsam mit Ihren Musikerfreunden Ricardo Fiuza (USA/Brasilien), Piano und Antoine Fillon (Frankreich), Drums, absolute Hochkaräter des südamerikanischen Genres, präsentiert sie leichtfüßig swingende Kompositionen - auch eigene Kompositionen - mit einer ganz besonderen Note. Ihre überaus geschulte Stimme vermag dabei zwischen den Extremen hin und her zu tänzeln: Temperamentvoll oder leise, beinahe meditativ, an der Grenze zum Hauchen, zur Stille, aber dennoch in jeder Note präsent. Nice Brazil intoniert nichts anderes als die Seele brasilianischer Musik.

Dieses Konzert wird ein Genuss für Bossa-Nova- und Jazz-Liebhaber gleichermaßen.Der Veranstalter bittet um Reservierung unter mail@melva-stuttgart.de.

Die Passion zur Musik begann für Nice Brazil bereits in ihrer Kindheit in Sao Paulo, ihrer Heimatstadt. Mit der Musik von Radio und Musik-Festivals. Mit der Protestbewegung gegen die Militärdiktatur, mit der Rebellion und der Poesie präsent in Chico Buarque‘s, Geraldo Vandré‘s, Joao Bosco’s Kompositionen. Mit der MPB (brasilianische Popular Musik), und dem Bossa Nova. Mit den großen Interpreten der brasilianischen-, der Jazz- und der Popmusik. Später durch ihre Erfahrungen in der Schauspielerei in Theater und Kinder Musicals wurde Brazil`s Wunsch verstärkt, diese kreative Arbeit mit ihrem ganzen Sein und durch den stimmlichen Ausdruck zu vertiefen. Ein großes Verlangen nach sehr unterschiedlichen Musikrichtungen erwuchs in ihr und ist bis heute allgegenwärtig.

Nice Brazil: "Es ist für mich ein wahres Glück durch die Musik mich ausdrücken zu können und diese Liebe zur Musik nicht nur mit meinen Musikern sondern auch mit Dir, Fan der brasilianischen Musik, teilen zu dürfen….“

