Stuttgarts hotteste Dancehall, HipHop und Lifestyle Party mit Europas bestem Soundsystem! Jugglerz Sound gilt gemeinhin als hottestes Soundsystem in Europa. Jedes Wochenende spielen sie in den besten Clubs in den Metropolen oder touren um die Welt. Neben dem derbsten Turnup und der wöchentlichen Radioshow produzieren sie auch für Label-Artist Miwata oder Nummer 1 Rapper KMN Gang mit Zuna und Miami Yacince: Nach "Wieso?" stürmt jetzt mit "Großstadtdschungel" schon die zweite Jugglerz Production die Charts!!Die Nice Enuh Party als große Stuttgarter Club-Party soll zunächst alle zwei Monate stattfinden. Es gilt daher keinen Termin zu verpassen und das neue Movement in der Stuttgarter Innenstadt von Anfang an zu unterstützen!