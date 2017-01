Nich nicht und schon nicht mehr

In der Ausstellung Noch nicht und schon nicht mehr beschäftigt sich die bildende Künstlerin Jasmin Schädler mit Heiner Müllers Bearbeitung von Bertolt Brechts Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer.

„Die meisten Menschen verderben ihr Leben mit einem heillosen, übertriebenen Altruismus “ – schreibt Oscar Wilde in seinem Essay Der Sozialismus und die Seele des Menschen. Die Aufopferung für die Gruppe steht im Konflikt zum persönlichen Individualismus. Unter dieser Zerrissenheit leidet auch die Gruppe um Fatzer. Wilde schlägt als Lösung den Sozialismus vor, der von der „schmutzigen Notwendigkeit für andere zu leben“ befreit. Aber zu allererst müssen die Reichen von der Last ihres Reichtums befreit werden. Ihr Reichtum ermöglicht ihnen scheinbaren Individualismus obwohl er ihr Sein mit ihrem Haben gleichsetzt und sie selbst somit völlig ignoriert. So wie die Brosamen der Reichen die Armen in ihrer Armut festhalten, hält die Akzeptanz des Reichtums die Reichen in dessen Fesseln. Noch nicht und schon nicht mehr ermöglicht Reichtum in ideellen Wert umzuwandeln, um sich selbst davon zu befreien.

Am 24. Februar 2017 um 19 Uhr im Nord