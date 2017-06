Das alternative Stadtteilfest Westallee geht vom 13. - 15. Juli in die zweite Runde - und wir sind wieder an allen Tagen als Aftershow-Location mit von der Partie. Am Freitag mit Nickodemus & Nappy G, Ancient Astronauts und Throsten W. an der Musik.

Wenn sich ein New Yorker DJ Kollektiv und eine brasilianische Lifestyle-Brand zu einem gemeinsamen Musikprojekt zusammenschließen, dann deutet alles auf einen heißen und rhythmischen Sommer hin. Ipanema, bekannt für ihre modische Foot- und Beachwear und das New Yorker DJ Kollektiv Turntables on the Hudson (TOTH), angeführt vom legendären DJ Nickodemus und MC/Percussionist Nappy G, starten eine umfangreiche Kooperation unter dem Namen „Turntables on Ipanema“, die neben der Produktion einer exklusiven und streng limitierten CD auch eine Live-Tour durch deutsche Clubs beinhaltet.