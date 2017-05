Nico Stojan - Saschko

Ja Mensch, der Nico, schön, dass du wieder da bist, du unser Berliner Nummer 1 unter unseren vielen Berlinern Nummer 1-Gästen.

Von Kreuzberg zurück im Tal der Täler, das ihn immer wieder für einen Gig ruft. Hat Nico Stojan vielleicht bei seiner letzten EP „Call

of the Valley“ an Stuttgart und ans Kowalski gedacht?

Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, bei dem klassisch ausgebildeten Klarinetten-Spieler poppen unweigerlich die Schlagworte

Bar25, Katerholzig, Panoramabar, Watergate und so weiter und so Berlin auf. Stojan gehört zum Berliner Nachtalltag seit er 16 ist,

ein Urgestein, das den Berliner Lifestyle in allen Discobutzen dieser Erde mit

seinen eleganten Sets, durchdrungen von Soul und

Jazz, versprüht. Zwischendurch haut er eigene Tracks auf den Berlin-typischen Labels wie Highgrade, Connaisseur, Katermukke,

URSL oder Upon You Records oder auf seinem neu gegründeten Imprint

Ouïe raus. Das hat Nico Stojan gemeinsam mit Acid Pauli

ins Leben gerufen, der ja erst vor nicht allzu langer Zeit das Kowalski bisschen abgerissen hat. Wenn das Valley callen tut, sind eben

alle gerne am Start und geben sich ganz besonders Mühe. Herzlich willkommen zurück im Kowalski, Herr Stojan.