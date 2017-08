Ein Mensch brennt ist die Geschichte von Hartmut Gründler, einem unbeugsamen Politkämpfer, der sich in Tübingen 1977 als Protest gegen die deutsche Atompolitik öffentlich verbrannte. Um diesen realen Menschen herum schreibt Ljubic seinen ansonsten fiktiven Roman: Eines Tages zieht Hartmut Gründler ins Souterrain der Familie Kelsterberg und stellt die heile Welt des zehnjährigen, fußballbegeisterten Hanno auf den Kopf. Auch Hannos Mutter gerät in den Bann des kompromisslosen Idealisten.

Ein provokanter und berührender Roman über eine Familie, die unversehens von der Zeitgeschichte gestreift wird.

Nicol Ljubic, 1971 in Zagreb geboren, wuchs in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland auf. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitet heute als freier Journalist und Autor. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Theodor-Wolff-Preis. Sein Roman Meeresstille wurde u. a. für den Deutschen Buchpreis nominiert. Nicol Ljubic lebt in Berlin.