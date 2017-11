Nicolas Altstaed & Fazil Say

Der türkische Pianist, Komponist und künstlerische Weltbürger Fazil Say brührt sein Publikum seit 25 Jahren in einer Weise, wie sie selten geworden ist. Seine Konzerte sind unvergleichlich direkt, offen und aufregend expressiv.

In Göppingen kann man den Starpianisten als Kammermusiker im Duo mit dem deutsch-französischen Cellisten Nicolas Altstaedt erleben - auch er ein Ausnahmetalent von wildem Temperament und betörender Sinnlichkeit. Schon 2012 hat ihm Fazil Say eine Cellosonate gewidment, und Anfang dieses Jahres haben die beiden nun eine gemeinsame CD veröffentlicht, deren Programm sie in der Stadthalle vorstellen.

Neben Schlüsselwerken der Xelloliteratur von Debussy, Janácek und Schostakowitsch darf besate Sonate "Vier Städte" von Fazil Say nicht fehlen: ein Porträt vier türkischer Städte, das eintauchen "in eine Welt aus Poesie und Mystik, in die Geschichte, Geheimnisse und Leidenschaften des Orients", so Nicolas Altstaedt.

Konzerteinführung mit Ulrike Albrecht um 19:20 Uhr