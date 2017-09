Nicone & Sascha Braemer (whatiplay/Berlin)

Mit einer eingeschworenen Einheit aus der Hauptstadt in den Tag der Deutschen Einheit reinfeiern – klingt gut? Kling gut! Bei diesen beiden Namen rasen die Kowa-Herzen einmal durch das gesamte Kowalski-Abendteuer-Land. Niconé und Sascha Braemer sind zurück, sind wie immer #borntoplay und präsentieren House-Music aus verschiedenen Blickwinkeln, immer das große Ganze im Sinn, den Blick über den Tellerrand, das Verwischen von Grenzen und den Kampf gegen das Schubladendenken. Scheinbar Komplexes erklingt leicht und beschwingt, versehen mit dem nötigen Twist und abgeschmeckt mit einer Berliner Note.

Beide haben wieder massig neuen Stuff in der Rückhand, auf dem man zahlreiche Parallelen raus hört und versteht, warum beide seit vielen Jahren im Studio und in den DJ-Kanzeln gemeinsam harmonieren. Passen zusammen wie zwei Ü-Ei-Hälften und herauskommen überraschende Dinge, Hits oder auch das musikalische Lebensgefühl unserer Zeit, das sie auf mitunter auf ihrem Album „Romantic Thrills“ inklusive dem Klassiker „Caje“ stanzten. Und die Kowas stanzen in dieser Nacht ein paar Löcher in den unseren Tanzboden. Floor zwei mit unserem Cruzo Lively, der Kontrastklänge serviert, zum los lassen und ab heben.