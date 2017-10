Music by: Riverdance, Celtic Tiger, Celtic Woman, Lord of the Dance, Gaelforce Dance, Feet of Flames, Lady Gaga uvm.Mit seiner Perfektion und seinem kraftvollen Ausdruck begeistert der irische Stepptanz seit Jahrzehnten die Zuschauer weltweit. Unter dem Titel ‘Irish Dance reloaded’ ist das Ensemble von Night of the Dance nun endlich wieder auf großer Europatournee.

Night of the Dance verbindet tänzerische Qualität mit spektakulären Choreografien. Im Verlauf des 90-minütigen Programms zieht sich der irische Stepptanz – klassisch und modern interpretiert – wie ein roter Faden durch den Abend. Die Zuschauer werden in eine Sphäre zwischen Realität und Illusion, zwischen Altbekanntem und absolut Neuem entführt. Mit immer neuen Ideen und der Verbindung aus Eleganz, Kraft und Leidenschaft, begeistert Night of the Dance seit Jahren seine Fans und Besucher.Erstmalig werden in einer deutschen Bühnenfassung die besten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes im Stile von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman mit sensationellen Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe ‘Pura Vida‘ kombiniert. Die Abwechslung aus atemberaubender Fußarbeit und akrobatischer Höchstleistung, raubt den Zuschauern den Atem. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen zieren die Vita dieses international hochkarätig besetzten Ensembles, das bei jeder Bühnenperformance durch Perfektion, Können und einer unglaublichen körperlichen Ausdauer überzeugt.

Mitreißende Rhythmen, fantasievolle Kostüme, waghalsige Akrobatiknummern,lebendige Tanzdarbietungen und ein erstklassiges Ensemble garantieren auch in der kommenden Tournee wieder ein einmaliges Erlebnis und eine grandiose Show.