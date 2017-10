Night of the Proms 2017

Mit Roger Hodgson, dem ehemaligen Sänger von Supertramp, Melanie C, Culcha Candela, John Miles, Emily Bear und Peter Cetera, als Co-Headliner, stehen bereits einige Künstler der diesjährigen Ausgabe der Night of the Proms fest. Das Erfolgsformat gastiert am 22. Dezember 2017 in der SAP Arena.

Zusammen mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra, dem Chor Fine Fleur und der NOTP-Backbone-Band präsentiert die Night of the Proms populäre Hits aus den letzten drei Jahrhunderten. Bei diesem außergewöhnlichen audiovisuellen Happening treffen Klassik auf Pop, Chucks auf Stilettos und Hip-Hop auf Tschaikowski.

Nicht nur die Mischung aus Klassik und Popmusik macht die Night of the Proms zu einer Veranstaltung der besonderen Art. Auch das Publikum ist so bunt gemischt wie das Programm auf der Bühne. Und so vereint sich sowohl auf als auch vor der Bühne alles zu einer einzigartigen Melange, die für die tolle Stimmung im Publikum sorgt und den Abend zu einem unvergesslichen Event werden lässt. Denn die Veranstalter brechen nicht nur mit musikalischen Konventionen, sondern inszenieren die Konzerte auch als Happenings, bei denen sich der Jeansträger genauso wohl fühlt wie der Gast im Anzug oder Abendkleid.

Alle, die sich jetzt noch über den Namen des Orchesters wundern, können wir beruhigen: Nach dem Wechsel des Taktstocks von Robert Groslot zu Alexandra Arrieche im vergangenen Jahr, hat sich das bewährte Orchester der Night of the Proms in Antwerp Philharmonic Orchestra umbenannt, die ehemalige Electric Band firmiert jetzt unter NOTP-Backbone.

Mit der diesjährigen Mischung der Rock- und Popacts setzt der Veranstalter auf Altbewährtes und Neues. Mit seiner unverwechselbaren Falsettstimme, mit der er Songs wie „Breakfast in America“, „It´s raining again“, „Dreamer“ oder „Logical Song“ zu Welthits machte, sorgt Roger Hodgson, ehemaliger Sänger von Supertramp, für Gänsehautmomente. Obwohl Roger Hodgson eigentlich nicht mehr benötigt als eine Gitarre oder ein Piano, um eine ausverkaufte Halle zu begeistern, wird er in Begleitung des Sinfonieorchesters die bekanntesten Songs von Supertramp in orchestralem Gewand präsentieren. Mit über 60 Millionen verkauften Alben, unzähligen internationalen Hits und Auszeichnungen zählt Roger Hodgson zu den Legenden der Popgeschichte.

Legendär waren auch die ersten musikalischen Schritte von Melanie C, die das diesjährige „Klassik trifft Pop“-Spektakel bereichern wird. Die 42-jährige Britin, die als Mitglied der Supergroup Spice Girls in den 90er Jahren alle Rekorde brach und mehr als 100 Millionen Alben verkaufte, präsentiert bei der Night of the Proms die größten Hits ihrer Solokarriere in sinfonischer Begleitung. Nach den Spice Girls startete Melanie C ihre zweite Karriere, in deren Rahmen sie Hits wie „Never be the same again“, „I turn to“ you“ oder das Duett mit Bryan Adams „When you´re gone“ veröffentlichte.

Mit Culcha Candela präsentiert die Night of the Proms zum ersten Mal ein multikulturelles und genreübergreifendes Musiker-Kollektiv auf der Tourneebühne. Die vier Berliner Vokalisten Johnny Strange, Don Cali, DJ Chino und Itchy, die auch im 15. Jahr ihrer Karriere immer noch regelmäßig Radio-Ohrwürmer abliefern, verwandeln dieses Jahr die Proms in eine Party-Community. Mit Hits wie „Monster“ oder „Hamma“ beweisen die vier Musiker von vier Kontinenten, dass ihre Mischung aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop mit deutschen Texten nicht nur massentauglich ist, sondern auch ganze Arenen in Party-Locations verwandeln kann. Was die Berliner Jungs nämlich auszeichnet, ist ihre unbändige Energie auf der Bühne. Und da treffen sie bei Dirigentin Alexandra Arrieche auf eine kongeniale Partnerin, die das Orchester zu Höchstleistungen motiviert.

Die jüngste Proms-Künstlerin aller Zeiten präsentiert ihr unglaubliches Können als diesjährige klassische Solistin am Flügel. Emily Bear wird im Sommer 16 Jahre alt, steht seit ihrem fünften Lebensjahr auf der Bühne und hat all das schon erlebt, was manch klassischer Künstler in einer lebenslangen Karriere nicht erlebt. Sie spielte in der Carnegie Hall, im Weißen Haus, beim Montreux Jazz Festival bei Blue Note oder in der Hollywood Bowl. Sie konzertierte auf allen Kontinenten, ließ sich ihr Album „Diversity“ von Quincy Jones produzieren und komponiert seit ihrem sechsten Lebensjahr Orchesterstücke, die weltweit von den führenden Ensembles aufgeführt werden. Bereits sechs Mal trat sie in der TV-Show von Ellen DeGeneres in nur zwei Jahren auf und präsentierte dort natürlich immer ein eigens für die Sendung komponiertes Stück. Einer Dokumentation über ihre junge Karriere folgten 30 Millionen YouTuber – und nun steht sie auf der Bühne der Night of the Proms. Da sie sich stilistisch genauso sicher im Jazz und Pop wie in der Klassik bewegt, dürfen wir auf einen Auftritt der ganz besonderen Art gespannt sein.

Selbstverständlich wird auch dieses Jahr wieder John Miles als einer der Grundpfeiler des erfolgreichsten Tourneefestivals Europas mit an Bord sein. John Miles stellt bei der „Proms“ seit mehr als einem Vierteljahrhundert seine exzellente Musikalität am Piano und an der Gitarre unter Beweis. Längst gilt sein Hi „Music (was my first love)“ als Hymne der Night of the Proms. Interpretationen berühmter Pop- und Rocksongs, denen er seinen unverkennbaren Stempel aufdrückt, reißen das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin.