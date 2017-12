Night Talk

Ein Moderator, drei Gäste – der Talk-Abend im Blauen Haus!

Alle zwei Monate wird der Journalist und Moderator Steffen Volkmer in der neuen Montags-Gesprächsreihe interessante Menschen aus der Region und darüber hinaus vorstellen. Das Konzept im Stile des aus dem TV bekannten Formats „Inas Welt“ ist in den USA weit verbreitet. „Ich habe das dort in vielen Live- und Standup-Comedy-Clubs gesehen“, sagt Steffen Volkmer, „kleine, unterhaltsame Talks, bei denen es weniger um Prominente, sondern vor allem um interessante Leute und unglaublich spannende Geschichten geht. Das wollte ich auch hier machen – ich bin sicher, in der Region gibt es ebenfalls viele interessante Menschen und mit denen möchte ich mich für das Publikum unterhalten.“ Wer die drei Gäste des Abends sein werden, wird in der Woche vor dem Talk auf der Facebook-Seite des Kulturnetzwerk Blaues Haus bekanntgegeben. Musikalisch umrahmt wird die Show von der aus der Jazzsession bekannten Hausband des Blauen Haus.