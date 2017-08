× Erweitern Nightline Blue Sextett

Mainstream, Hardbop, Cool, Modal, Modern... Nightline Blue verneigen sich vor all diesen Stilen und Kategorien, interpretieren sie jedoch eigen und zeitgemäß. Lebendiger Jazz zum Genießen mit Feuer, Romantik und mitreißendem Groove. Eigenkompositionen und bekannte Stücke kombiniert zu einem anregend prickelnden Blend.

Gefühlvolle Balladen atemberaubend vorgetragen von Lynette Funk, der Sängerin, feuriger Bop, zelebriert von Jerzy Cielecki an Trompete oder Flügelhorn, introvertiert vorgetragener Jazz von Hendrik Büsche am Saxophon: Alles wird getragen vom einfühlsamen Spiel des Pianisten Hans-Peter Ertle, des Bassisten Wolfgang Heinzelmann und des Schlagzeugers Michael Döller. Ob strahlend und jubilierend oder grüblerisch und sensitiv: Nightline Blue groovt, swingt und feiert den Jazz! Sei es bei eigenen Kompositionen oder bei der Interpretation von bekannten Werken: Nightline Blue gewandet jedes Stück Musik in ein einzigartiges Gewebe aus Klang und Groove.

Lynette Funk und ihre Herren von Nightline Blue bitten zur Journey through Different Shades of Jazz.

H. Büsche (sax) – J. Cielecki (tp) – M. Döller (dr) – H.-P. Ertle (p) – W. Heinzelmann (b) feat. Lynette Funk (voc)