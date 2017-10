Gefühlvolle Balladen atemberaubend vorgetragen von Sängerin Lynette Funk, feuriger Bop, zelebriert von Jerzy Cielecki an Trompete oder Flügelhorn.

Introvertiert vorgetragener Jazz von Hendrik Büsche am Saxophon, alles wird getragen vom einfühlsamen Spiel Hans-Peter Ertles am Klavier, Wolfgang Heinzelmanns am Bass und Michael Döllers am Schlagzeug. Ob strahlend und jubilierend oder grüblerisch und sensitiv: Nightline Blue groovt, swingt und feiert den Jazz, sei es bei eigenen Kompositionen oder bei der Interpretation von bekannten Werken: Nightline Blue gewandet jedes Stück Musik in ein einzigartiges Gewebe aus Klang und Groove.