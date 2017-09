Unsere Halloween-Party mit Konzert und anschliessend Musik aus der Dose mit DJ-Duo "The gruesome twosome", vielen tollen Specials, und mehr.Kommt verkleidet oder nicht, ganz wie ihr wollt - habt Spaß und feiert mit uns.

Burger Weekends (Pop-Punk aus Osnabrück)

The BURGER WEEKENDS are a hot and tasty Pop-Punkrock & Roll / Bubblegum Punk Band from Osnabrück, Germany.They started in springtime 2014.