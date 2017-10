× Erweitern Nikolai Striebel

Nikolai ist ein 19-jähriger Zauberkünstler aus Reutlingen, der die Magie modern interpretiert. Gemischt mit Comedy und Geschichten, entführt er sein Publikum in eine andere Welt.

Unter der Woche trifft man ihn in der Schule an, aber am Wochenende verschlägt es ihn auf Bühnen in ganz Deutschland und im Ausland.

Nikolai gewann bereits nationale und internationale Auszeichnungen und Wettbewerbe wie die Deutschen Jugendmeisterschaften der Zauberkunst, deshalb bezeichnet ihn die Südwestpresse sogar als „erfolgreichsten Nachwuchsmagier“.