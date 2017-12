× Erweitern http://www.oimomusic.de/artist/nikolauswolf/ Nikolaus Wolf

Er ist im Folk, im Britpop und generell in den 60er Jahren zu Hause, klingt mal so traurig wie Elliott Smith, mal so cool wie Liam Gallagher und mal so schön wie John Lennon.

Auf seiner hochgelobten Debüt-EP "Roekki Zimt" zeigt sich Nikolaus Wolf „wie ein Chamäleon der Popmusik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ (Süddeutsche Zeitung): Die analogen Sixties lassen mit Melancholie und Wärme grüssen und treffen hier auf ungeschminkten und ehrlichen Neo Folk mit Lo-Fi-Charme. Der Song „Human Lights“ wurde sogar für eine internationale Babyspotkampagne (Europa & USA) eingekauft, nach einer Clubtour im Frühjahr 2017 folgte im Herbst 2017 sogar die Einladung aufs renommierte Reeperbahn Festival in Hamburg. Und die Reise geht weiter: Bevor es im März/April auf die erste internationale Tour zwei Wochen durch Frankreich, Belgien und Niederlande geht, spielt Nikolaus Wolf mit seiner Band eine feine „Acoustic Tour“ durch Süddeutschland & Österreich. Drums, Amps & Orgel werden dann gegen Cajon, Kontrabass und Piano ausgetauscht.

www.nikolauswolf.de

Eintitt frei, Hut geht um.