Nikolausi mit Albert Schnauzer Love Explosion

Die Frage, ob wir brav waren, dürfte uns der Nikolaus an diesem Abend höchstpersönlich beantworten. Den er kommt in den 1.Stock!!! JAAAA, richtig gelesen... ER KOMMT und mit Ihm ein 30l Faß derSchönbuch Braumanufaktur!!! Der Erlös des Bierverkaufs geht zum einen an unsere Band an dem Abend und an das DIY-Projekt Asociatia Prieten Credincios, das sich im rumänischen Piatra Neamt um die dortigen Straßenhunde kümmert.Für die Livemusik konnten wir die einmalige, großartige ALBERT SCHNAUZER LOVE EXPLOSIONgewinnen. Ausgefeilte deutsche Texte, manchmal lustig, oft skurril, die den Zuhörer mitnehmen. Die Musik dazu aber deutlich lärmiger , bluesiger und amerikanischer als der klassische Liedermacher. Albert Schnauzer, Punkrocker a.D. an Gitarre und Gesang, verstärkt durch Kontrabass und Drums. So wird das Singer-Songwriterformat zu format zu...tadaaa.....: Soulful Southern Liedermaching!!!