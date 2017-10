Nikos Ziogalas & ON the Road

× Erweitern Niko Ziogalas

Seit den 70er Jahren ist Nikos Ziogalas in Griechenland einem breiten Publikum bekannt. Viele seiner Lieder hört man im griechischen Radio seit Jahrzenten – wie seinen Durchbruchs-Song „Cinema-Star“ oder das von ihm experimentell arrangierte Volkslied „Vassiliki“. Seiner mazedonischen Heimat Veriaund seinem Vater, der traditionelle Lieder sang, verdankt er die tiefe Verwurzelung zu dieser Richtung. Dabei mischt er die musikalischen Elemente der Volksmusik mit rockigen Klängen und Instrumenten, sodass eine neue Musiksprache entsteht. Einem bestimmten Genre kann man ihn nicht zuordnen.So traf ihn das Publikum auf der Bühne mit fast allen großen Vertretern griechischer Musikrichtungen. Von Theater wie Savopoulos bis Mario (Rembetika), von Folk und Pop wie Ntalaras und Mitropanos bis zu den jüngeren Liedermachern Macheritsas, Malamas, Charoulis u.v.m.Veröffentlicht hat Nikos Ziogalas im Laufe der Jahre zehn Alben. In der Mehrzahl sind die Songs und Lyrics aus seiner Feder. Oft arrangierte er seine Eigenkompositionen neu mit Elementen der electronischen Musik und dem Jazz.Zwei Musiker aus Thessaloniki mit dem Namen ON the Road – Dimitris Chatzidimitriou und Paraskevas Theodorakis begleiten Nikos seit 2012 bei Auftritten in ganz Griechenland.Im Theaterhaus in Stuttgart wird die Gruppe durch zwei hiesige Musiker unterstützt: Kostas Matziosund George Bakalidis. Unbändige Bühnenpower und unendlich gute Laune garantiert!