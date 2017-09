× Erweitern Nils Heinrich

Heinrich, der tiefenentspannte Satiriker unter den Kabarettisten, präsentiert am 20. Oktober in Obersulm mit »Mach doch´n Foto davon!« sein bisher frechstes Programm.

Von der Amazon - Rezension bis zum Treue-herzchen, vom Munitionsfabrikanten bis zum verhinderten Revoluzzer. Sein Land ist Zwischendeutschland, eine Nation zwischen allen Stühlen, zwischen Doppelmoral und Sozialneid, zwischen Gesundheitsgläubigkeit, Medienwahn, Verschwörungstheorien und sattem Bürgertum. In seinen Geschichten steigert Heinrich die Normalität zur Farce und sorgt für Unordnung in der Welt der festgefahrenen Gedanken und Meinungen. In »Mach doch`n Foto davon!« geht es nicht nur um neue Medien, Politik und niedere Instinkte - vor allem geht es um eine Abenteuer im Alltag.