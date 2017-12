Der letzte Tag vor den Sommerferien. Eigentlich ein Grund zur Freude. Aber in den Ferien wird Paul Nina nicht sehen. Schlimmer noch: Nach den Ferien wird sie auf eine andere Schule gehen, also für immer aus seinem Leben verschwinden. Und vielleicht am allerschlimmsten: Nina weiß nicht einmal, dass das für Paul ein Problem ist, denn bislang haben die beiden noch nie wirklich miteinander geredet.

Doch dann, in der letzten Stunde, verplappert sich Paul, läuft knallrot an und plötzlich lässt Nina es zu, dass er sie nach Hause begleitet, auf den elterlichen Bauernhof. Der Beginn eines unvergesslichen Nachmittags zwischen Missverständnissen und Sympathie – und einer wunderbaren Sommer-Freundschaft.

Ein Stück über den Mut, den eigenen Schatten zu überspringen, und den Unterschied zwischen dem, was man sagt, und dem, was man denkt oder gar hofft. Erzählt wird sowohl aus der Sicht von Nina als auch von Paul, die in rasend schnellen Wechseln auch noch alle anderen Figuren spielen.

Nach dem FreiSpiel „Maria Stuart“ und der Spielclubproduktion „Liebe Schwester“ ist „Nina und Paul“ die dritte eigene Arbeit von Regieassistentin Anne Wittmiß am JES.PREMIERE am 28. Oktober 2017 im JESEs spielen: Anna-Lena Hitzfeld, Sebastian BrummerInszenierung: Anne Wittmiß

Ausstattung: Mira Phumdorkmai

Video & Grafik: Lucca Donalies

Dramaturgie: Christian Schönfelder

Theaterpädagogik: Tanja Frank

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.