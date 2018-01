Nino Gvetadze, Klavier

„Eine geborene Pianistin“, „eine Sensation“ - so zwei begeisterte Aussagen, die das Spiel der georgischen Pianistin rühmen, 1981 in Tbilisi (früher Tiflis) geboren. Ihre Konzerte in Europa und Asien werden von den Kritikern hoch gelobt. Nach ihrem Konservatoriumsabschluss in Tbilisi studierte sie bei Paul Komen und Jan Wijn in den Niederlanden, wo sie auch heute lebt. Nino Gvetadze gastiert weltweit - mit Soloprogrammen, aber auch in Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten und Orchestern. Ihr breites Repertoire reicht von Bach bis hin zu zeitgenössischen Komponisten. Auch wenn die meisten Werke ihrer Programme sehr virtuos zu spielen sind, bringt die Künstlerin mit ihrer Interpretation stets deren Poesie und charakteristische Farben zum Klingen. Poesie und Brillanz finden in ihrem Spiel zusammen.

Johannes Brahms / Intermezzo es-Moll op. 118 Nr. 6

Johannes Brahms / Rhapsodie op. 79 Nr. 1 h-Moll

Franz Liszt / Rhapsodie espagnole (Spanische Rhapsodie)

Robert Schumann / Arabeske C-Dur op. 18

Schumann, Liszt / Widmung (arr. für Klavier von Liszt)

Franz Liszt / Ungarische Rhapsodie Nr. 10 E-Dur „Preludio“

Frédérick Chopin / 24 Préludes op. 28