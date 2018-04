No. 1 Hits only! – Special Edition

Die Nummer 1 Hits der Nummer 1 Hits – nur die allerallergrößten Smasher aller Zeiten! Bei dieser Sonderausgabe unserer beliebten Partyreihe No. 1 Hits only am Vorfeiertag legen wir noch eine Schippe Klassiker drauf und präsentieren nur die besten Welthits aller Zeiten und aus mehreren Jahrzehnten.

Songs, die wochenlang in den internationalen Charts auf der Nummer 1 standen. Songs, die jeder, aber auch wirklich jeder kennt. Ihr wollt die ganze Nacht zu den größten Hits der letzten Jahrzehnte durchtanzen - ohne Pausen und langweilige Lückenfüller? Dann seid ihr bei der NO. 1 HITS ONLY! genau richtig! - all night long only number one ́s!