In dieser Nacht stehen die Charthits der letzten Jahrzehnte im Mittelpunkt – und zwar ausschließlich die Nummer 1-Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre! Ihr besitzt dutzende Sampler wie zum Beispiel die Bravo Hits-CDs, weil ihr euch auf den Alben der Stars sowieso immer nur bis zu den Tophits durch skippt? Euch nerven Partys, auf denen zwischen den Klassikern auch immer wieder unbekanntere Songs gespielt werden? Ihr wollt die ganze Nacht zu den größten Hits der letzten Jahrzehnte durchtanzen – ohne Pausen und langweilige Lückenfüller? Dann seid ihr bei der No.1 Hits only Party genau richtig! Wir versorgen euch mit den größten Charthits – all night long.