NBNP & C.O.B presents:

NO Booty, NO Party. STUTTGART • THE KICKOFF

Endlich ist es wieder soweit! Die exzessivste Party seit Erfindung des Hinterns, die Twerk-Master of the Universe, Gods of the Bootymusic, die Jungs die in München & Berlin 2 Clubs auf einmal zerlegen ... ok is gut jetzt... NO BOOTY NO PARTY, kommt zum ERSTEN MAL nach Stuttgart ins Proton The Club .Nach dem Gewinn der Munich Night Life Awards für die beste Hip Hop Party, unzähligen Abriss Nächten in München, Berlin, Hamburg, Wien, Salzburg, Regensburg, uvw haben wir mal wieder Bock auf neues Terrain!