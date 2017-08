Nach 6 langen Jahren wird es endlich wieder Zeit für eine neue Stadt. Eine Stadt die No Diggity nicht kennt und noch nicht fühlt. Am #0109 bringen wir euch DIE Hip Hop & Old School Tunes in eure Stadt zurück!

No Diggity - jeden ersten Freitag - Einlass ab 20 Jahren

An event by No Digitty & Holy21

Fresh Up Ladies & Gents - Nichts für schwache Nerven und für junge Küken.

Top DAN

(People | Estrada 3000 Soundsystem)

X

80cuz

(Romy's | Aer Club | STR)