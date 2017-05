Der seit 2008 als No King. No Crown. aktive Gitarrist und Sänger René Ahling spielt sein Instrument schon seit frühester Jugend. Mit einem selbstveröffentlichten Album und zwei EP“s entwickelte er seinen akustischen Stil zwischen Indie-Folk, Kammerpop und Singer Songwriter. Für sein brandneues Album “Without Yesterday” arbeitete der Künstler im Studio unter der Regie von Philipp Makolies (WOODS OF BIRNAM, ex-POLARKREIS 18) an der Fortschreibung seiner introspektiven und verspielten Musik, die sich, unterstützt durch dezente Percussion und gelegentliche Piano- oder Streicherklänge zwischen zarter Melancholie und verspielter Euphorie bewegt.

www.nokingnocrown.de