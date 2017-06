No way out? - Auf der Suche nach Zeit

Eigenproduktion · Theater-AG Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg

Samstag. Ein ganz gewöhnliches Seminar zur verbesserten Nutzung der Zeit. So scheint es zumindest. Denn die Seminarteilnehmer*innen, welche unterschiedlicher nicht sein könnten, geraten in eine vollkommen unerwartete Situation: Was tun mit Zeit, die man eigentlich gar nicht hat? Auf einmal ist jeder gezwungen, mit sich selbst und den anderen Teilnehmer*innenzurechtzukommen.

Spielleitung: Petra Wachter