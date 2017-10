Die Konzertgruppe Noise Massacre Shows Esslingen veranstaltet alljährlich ein Festival, diesmal sogar an zwei Tagen. Das Line-Up verschiedener Punk/Hardcore-Bands liest sich wie folgt: Henry Fonda (D) & Duesenjaeger (D) & The Fifth Alliance (NL) & Lyvten (CH) & Myteri (SWE) & Oiro (D) & Derbe Lebowski (D) & Cranial (D) & Kuballa (D) & Protestera (SWE) & Lypurá (D) Weitere Infos (hier).