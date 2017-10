× Erweitern Noizy

Der albanische Rapper NOIZY aka Rigels Rajku wurde im Jahre 1986 in Sukth, einem Ort zwischen der Hafenstadt Durrës und der albanischen Hauptstadt Tirana, geboren. In vielen Liedern erwähnt er jedoch, dass seine Familie ursprünglich aus Dibër stammt, einer Region im Osten Albaniens.[1] Im Jahre 1997 brachen in Albanien Unruhen aus, worauf NOIZY und seine Familie illegal nach Großbritannien auswanderten und sie sich im Südosten von London, in Woolwich, niederließen. Obwohl die Eltern von Rajku für ein besseres Leben der Kinder aus Albanien emigrierten, war Rajku in seinem ehemaligen Viertel bereits im frühen Alter mit Gewalt und Kriminalität in Kontakt gekommen.