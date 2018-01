Die "Queen of Grime" kommt zu uns in den Keller. In der Londoner Untergrundszene ist sie seit über 10 Jahren in aller Munde und absolut nicht mehr wegzudenken. Nun ist sie auf großer "BAD BEHAVIOUR“ Tournee, um exakt dieses Album vorzustellen.

Der Freitag, 23. Februar, sollte groß bei euch im Kalender angekreuzt sein, damit man sich mal bewusst wird, warum sie es sich leisten kann, Songs "I am Legend" oder "Fire In The Booth" zu nennen.