Wie tief schlagen eigentlich menschliche Abgründe?

Anstatt zur Beantwortung dieser Frage die nächste Krimiserie über taffe Profiler einzuwerfen, runter vom Sofa! Norbert Nedopil rennt zwar nicht mit der Pistole hinter Verbrechern her, doch von Täterpsychologie versteht er gewiss mehr als sämtliche Fernsehkommissare: Als Gerichtsgutachter sah er sich bereits prominenten Terroristen wie Franz Fuchs oder Beate Zschäpe gegenüber. Er ist forensischer Psychiater und Psychologe und leitete 25 Jahre lang die Abteilung für forensische Psychiatrie der LMU in München.Mit uns spricht er über Neugierde und „das Böse“, Kriminalitätsfurcht und voyeuristische Berichterstattung. Denn genau so, wie wir etwas über den menschlichen Abgrund wissen wollen, fragen wir uns: Woher rührt sie eigentlich, diese Faszination für das Abgründige?Am 13. Juni ist Norbert Nedopil zu Gast auf der Querfeldein-Bühne im KlubK. Querfeldein ist eine studentische Initiative für Kultur, Journalismus und Bildung. In abendlichen Veranstaltungen zwischen Wohnzimmeratmosphäre und Kneipencharme stellen sich Gäste unseren Fragen, bewältigen Spiele und befeuern anschließend Diskurs und Austausch mit dem Publikum.