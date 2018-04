No°rd + paDDELNoHNEkANU

NO°RD kommen aus Münster und Dortmund-Nord und haben 2014 ihr erstes Konzert im Nordpol auf der Münsterstraße in Dortmund-Nord gespielt. 2016 erschien das erste Album “Dahinter die Festung” auf Kidnap Music, am 27.4.2018 folgt “Paläste”; das zweite Album erweitert den Blick auf ausgegrenzte Individuen um die politische Komponente, nimmt historische und aktuelle Kämpfe für ein gutes Leben in den Blick und führt musikalisch den eingeschlagenen Weg mit mehr Selbstbewusstsein konsequent fort: Manche sagen “Emo-“, andere “Post”-, einige auch “Indie-“, aber alle sagen “-Punk” – zum Glück! Produziert wurde wieder in der Tonmeisterei Oldenburg, beim Gesang wurde mit Pogo McCartney von der Gruppe MESSER zusammengearbeitet.

Als Support sind pADDELNoHNEkANU aus Baden Baden dabei. Punk mit deutschen Texten.