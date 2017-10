Nord - Robosaurus

NO°RD Punk aus Münster und Dortmund, Texte aus dem kleinen Erleben des großen Ganzen; das Ohr in der Vergangenheit, der Blick im Privaten. Eine Jacke, die nicht passt, aber als Schutzschild dienen muss; dahinter die Festung. Vor melancholischem, fast verletzlichem Gesang eine treibende Instrumentalfront, niemals ohne genügend Wucht, Schroffheit, Druck. "Und alle im Chor: Jetzt geht's nicht mehr weiter"; jedenfalls nicht in herrschender Richtung: NO°RD ist eine Umarmung für die Resignation, doch wirklich still steht hier nichts, es treibt immer weiter - immer vorwärts.www.nordpunk.de

ROBOSAURUS Hedonismus, Punk, Rave: Robosaurus schmettert die drei Akkorde des Punks als Technobeats auf die Tanzfläche, es regnet Glitzer und “Mäusepisse”, es wird geschwitzt und getanzt als gebe es kein Morgen.