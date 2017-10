Norm ist F!ktion #2 - Keine Angst ohne Mut

In NORM IST F!KTION #2 nehmen NAF die Betrachter*innen mit in einen Irrgarten aus Normen, gewähren Einblicke in ihre Biografien, Persönlichkeiten und Entscheidungen. Sie arbeiten mit ihren nicht normierten Körpern – sie sind wie sie sind: anders, schön, wild, sexy und komisch – stets auf der Suche nach der eigenen Identität. In einem Dschungel aus Zitaten verwickeln sie sich in Dialoge, sie spielen auf einem schier endlos langen Keyboard, singen, provozieren sich, verzweifeln, gewinnen ihre Fasson zurück, machen sich nackig und zwängen sich in Rollen, die im Widerspruch zu ihrem Menschsein stehen.

Humorvoll wie melancholisch, fragil wie pompös treffen Musik, Körper und Zitate aufeinander und beleuchten die Brutalität, mit welcher Anpassung an Normen oft einhergeht, um schließlich Mut zu machen für eine Utopie: die Möglichkeit, sich von Normen zu befreien.

NORM IST F!KTION ist ein mehrteiliges, transmediales Konzept. Die Teile bauen aufeinander auf, durchqueren in mehreren Schritten den öffentlichen Raum und kondensieren nun zu einer Musiktheaterperformance: NAF begeben sich auf eine künstlerische Spurensuche, die Regeln, Prinzipien und Schablonen in unserem Alltag durchleuchtet.

Aufführungsdauer: circa 60 Minuten ohne Pause

www.naf.space