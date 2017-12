× Erweitern Normahl

Das Comeback der Punk-Legenden! 1980 galten NoRMAhl als die Wegbereiter des Deutsch-Punks.

1992 waren sie mit „Kein Hass im Wilden Süden“ erste und ehrliche Mahner gegen Ausländer-feindlichkeit - lange bevor es in Köln schick war, Ärsche erheben zu lassen oder in Frankfurt die Plattenindustrie eine als „Rock gegen Rechts“ getarnte Promotionparty schmiss, die wahren Helden gegen Hass aber ignorierte. Sie waren stets die Warner - und das auch lange vor den Anti-Pegida-Bewegungen. „Friede den Hütten - Krieg den Palästen“ ist das richtige Motto in schwieriger Zeit.