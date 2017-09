Norman Beaker Blues Trio

Norman Beaker ist einer der Musiker, der bereits in den frühen Siebzigerjahren zur britischen Blues-Szene gehörte. Er spielte mit Alexis Korner, Graham Bond, Jack Bruce, Graham Bond oder B.B. King zusammen. Chris Farlowe gehört zu seinen regelmäßigen Tourpartnern. Über das Fretboard bewegen sich die fünf Finger mit Jahrzehnten an Erfahrung. Die Liste der Platten, auf denen Norman Beaker zu hören ist, ist unheimlich lang. Unter eigenem Namen oder als The Norman Beaker Band erschienen zum Beispiel "The Older I Get ... The Better I Was" (1998), "Into The Blues" (1989), "Who's He Calling Me Him?", "Good Night In Vienna" (2013/mit Larry Garner) oder "Between The Lines" (2013/mit John Price).

1950 geboren, weiß Norman Beaker, wo die Blues-Trigger für die Nerven des Hörers sitzen und wie man sie aktiviert. Da sind Norman Beaker & Co. in der Live-Performance Vorbilder.

Norman Beaker und Band war schon mehrere Male in unserem Club mit Larry Garner.

Norman Beaker - guit/voc ( u.a.Alexis Korner, Jack Bruce, Eric Burdon,Van Morrison)

John Prine - bass/voc. ( u.a.Van Morrison, Chris Farlowe u.v.m)

Steve Gibson - drums/voc. (u.a.Jack Bruce, Chris Farlowe, Larry Garner)

www.normanbeaker.com