NORTHLANE sind einer der Beweise dafür, dass Musik aus Down Under mittlerweile über jeden Zweifel erhaben ist. Mit ihrem extrem progressiven Metalcore, den sie seit ihrem Debüt „Discoveries“ verfeinert und auf „Singularity“ perfektioniert haben, konnte die Band sehr schnell zeigen, dass sie zu den ganz Großen im Geschäft gehört. Touren rund um den ganzen Globus und die Teilnahme an der Tour Of The Year brachten den Jungs den Durchbruch. Nun steht mit „Node“ der nächste Geniestreich an und die Singles „Rot“ und „Ra“ haben schon mal Lust auf mehr gemacht.