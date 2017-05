„Cosmetic” heißt das neue Album der all-female Noise-Punk Band Nots und wurde am 9.9.2016 via Heavenly Recordings veröffentlicht. Das Quartett aus Memphis meldet sich also knapp anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalumbs „We Are Nots” zurück. Natalie Hoffman (Gitarre / Gesang), Charlotte Watson (Drums), Meredith Lones (Bass) und Alexandra Eastburn (Synthesizer) beweisen auf den neun neuen Songs, wie kraftvoll ihre wilder Gitarrensound sein kann. Mit „Cosmetic” haben Nots das nächste Level erreicht und haben deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen.

Präsentiert von: LIFT, ByteFm