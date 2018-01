notte magica -Maskerade

× Erweitern Perkins Park

Heute Abend heißt es „NOTTE ALAAF“ – denn wir laden zur großenitalienischen Faschingsparty in den Stuttgarter Perkins Park ein !Ob warm, ob kalt – viel Narren gibt´s an Karneval ! Kostümpflicht besteht zwar nicht, aber wir freuen uns wenn ihr phantasievoll und ausgefallen zum Feiernerscheint !

Das beste Kostüm / Maske / Outfit werden wir prämieren, indem wir2 x 100,00 € in bar oder als Getränkegutschein an euch verschenken !Auf dem Mainfloor gibt´s wie immer die heißesten Italian Beats, Reggaetonund House Music von den NOTTE MAGICA Residents Skizzo und Twenty-B!Ganz nach dem Motto „I love Italy – WE love Italy“ feiern die beiden mit euchbis in die frühen Morgenstunden, und zwar Mittendrin statt nur dabei !

Den Second Floor bespielt kein geringerer als Supreme-DJ Damian mit Hip-Hop und R’n‘B all night long.

MAINFLOOR: DJ SKIZZO & DJ TWENTY-BSECOND FLOOR: DJ DAMIAN