Notte Magica - XMas Allstars

Wir haben für euch den WEIHNACHTSMANN direkt vom Nordpol eingeflogen, um mit euch die im Jubiläumsjahr letzte NOTTE MAGICA für dieses Jahr zu feiern. Freut euch auf seine phantastischen Begleiterinnen und auf viele leckere Geschenke ! Ein Pflichttermin für alle Italienfans und solche, die es werden wollen ! Der Killesberg befindet sich in dieser Nacht im Ausnahmezustand! Mit den heißesten Reaggeton-Beats von DJ Spanisch Fly als Specialguest lassen wir an Weihnachten den Schnee schmelzen. Wer sich diesen Abend entgehen lässt, verpasst eine rauschende Partynacht bis in die frühen Morgenstunden. Auch DJ Twenty B und Skizzo feiern mit euren Familien und Freunden wie gewohnt „La Notte Magica“ im Großen Club. WELCOME DRINK UND PANETTONE FÜR DIE ERSTEN 300 GÄSTE Im Kleinen Club erfreuen wir alle Freunde der Black Musik mit keinem Geringeren als DJ Damian (Supreme Stuttgart) ! In der Lounge bieten wir euch traditionsgemäß wieder Karaoke all night long! Buon Natale a tutti Voi, e alle vostre famiglie. Das Notte Magica-Team wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit! MAINFLOOR: DJ SKIZZO & DJ TWENTY B Special Guest: DJ SPANISCH FLY (Mannheim) BLACK FLOOR: DJ DAMIAN (Supreme Stuttgart) LOUNGE: KARAOKE MIT DJ ANGEL