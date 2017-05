Notwendige Abschiede. Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum

Ein Vortrag von Prof. Klaus-Peter Jörns zur Ausstellung "Ecce Homo - Gottesbilder in der zeitgenössischen Kunst"

Kaum eine Szene aus den biblischen Überlieferungen geht uns Menschen so nahe wie das bzw. die Leiden Christi - zumal wenn in den Darstellungen das "Ecce homo!" Es stellt Jesu Leiden und Sterben in die Reihe der großen antiken Tragödien, die uns bis heute mehr über das wahre Menschsein sagen. Aber auch die kirchlichen Deutungen des Sterbens Jesu als Sühneopfer haben viel dazu beigetragen, die Botschaft des Menschen Jesus und seines Leidens zu verdecken. Sie machen damit Gott unglaubwürdig und verdrängen Jesu Werben für eine Vergebung, die Gottes bedingungslose Liebe zu uns Menschen weitergibt - ohne vorher ein blutiges Opfer zu verlangen.