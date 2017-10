Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten

Der Jazz-Trompeter Tim Tooney erinnert sich an seinen Freund, den Ozeanpianisten Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento. Am ersten Tag des neuen Jahrhunderts, dem "Novecento", wird er als Säugling vom Matrosen Danny Boodmann in einer Zitronenkiste gefunden, ausgesetzt auf einem riesigen Ozeandampfer. Er wächst auf dem Schiff auf, ohne Vaterland, Geburtsdatum und Familie und entdeckt mitten auf dem weiten Ozean seine Begabung für die Kalviermusik. Er erfindet, ganz nebenbei, den Jazz: "Wenn Du nicht weißt, was es ist, dann ist es Jazz." Doch der vielleicht größte Jazzpianist aller Zeiten verlässt sein Schiff nie, bis zum bitteren Ende - und wird doch zur Legende.

Ein preisgekrönter Solo-Abend: Bei den Wasserburger Theatertagen 2016 überzeugte Bernd Berleb mit seiner Darstellung des Tim Tooney Publikum und Fachjury gleichermaßen, was mit dem Darstellerpreis der Wasserburger Theatertage honoriert wurde.Der italienische Schriftsteller Alessandro Barrico schrieb diesen Monolog 1994. Er erfreut sich seitdem großer Beliebtheit auf internationalen Bühnen. 1998 wurde der Stoff von Regisseur Giuseppe Tornatore verfilmt.