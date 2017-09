Nürnberg.Pop Festival 2017

Die südliche Nürnberger Altstadt wird im Oktober 2017 zum siebten Mal zur Flaniermeile für Musik-begeisterte Menschen von nah und fern. In mehr als 20 Spielstätten von Museum über Kirche bis Szeneclub oder Eckkneipe treten über 50 KünstlerInnen auf, dazu ein buntes Rahmenprogramm aus Kunst, Film, Theater und vielem mehr, das wir vorstellen werden. Bald. Das Motto des Nürnberg.Pop Festivals ist uns auch in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit: Nuremberg in your heart!