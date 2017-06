Line Dance & mehr am K3N, Vorplatz! Kennen Sie Linedance? Wir brauchen keinen Tanzpartner und tanzen in Linien neben- und hintereinander. Kommen Sie zum Zuschauen und wir laden Sie in kurzen Workshops zum Mitmachen ein. Wir tanzen nicht nur zu Country sondern auch zu aktuellen Songs. Unsere Petticoatgirl‘s zeigen Ihnen eine kleine Showeinlage.