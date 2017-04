Nürtinger Musiknacht 2017

× Erweitern NINO HALM

Die Nürtinger Musiknacht ist aus dem Kulturleben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr feiern wir den. Hierzu hat sich das Kulturamt viele kleine Überraschungen überlegt. Die Musiknacht zeichnet sich besonders durch die rundum hohe Qualität und die musikalische Vielfalt aus. Seit einigen Jahren beteiligen sich nicht nur Lokale, Bars und Cafés, sondern auch Kultureinrichtungen und außergewöhnliche Locations, wie ein Waschsalon, ein Tanzstudio oder eine Bäckerei an der Musiknacht. Der Schillerplatz wird durch Illumination in Szene gesetzt und regionale Anbieter werden Sie in der Fußgängerzone kulinarisch begleiten. Musikalische Highlights sind unter anderem die Bands „Rasga Rasga“ in der Kreuzkirche, „John Noville“, bekannt aus „The Voice of Germany“ im Green und die Kultband „Dicke Fische“ in der Stadthalle K3N. Freuen Sie sich auf das Flair der Nürtinger Altstadt und die vielen gutgelaunten Menschen - und verpassen Sie dieses einzigartige Erlebnis nicht.