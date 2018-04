Die Nürtinger Musiknacht macht’s wie immer möglich. Seit 21 Jahren lockt die Veranstaltung Besucher aus Nah und Fern mit einer unnachahmlichen musikalischen Vielfalt in bekannte, beliebte und außergewöhnliche Locations. Über 30 Bands und DJs spielen an 24 Orten auf. Um 19 Uhr beginnt bereits das „Warm-Up“ im Großen Saal der Stadthalle K3N mit der Band „Louisiana Funky Butts Brass Band“. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Fußgängerzone lassen den Abend zu einer runden Sache werden. Freuen Sie sich auf das Flair von Nürtingen und die vielen gutgelaunten Menschen.