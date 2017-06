„Nuklearmedizin zum Anfassen“ - Tag der offenen Tür

Am 25. Juni 2017 findet in der Nuklearmedizinischen Praxis Seeberger in Ilsfeld von 13 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Unter dem Motto „Nuklearmedizin zum Anfassen“ feiert die Praxis ihr einjähriges Bestehen im historischen Bahnhofsgebäude in Ilsfeld und lädt dazu alle Patienten und Interessierte ein.

Folgende Highlights erwarten die Besucher:

• Führungen durch die modernen Praxisräumlichkeiten

• Live-Musik von der Karlsruher Coverband „Skylight“ sowie Catering

• Präsentation des Echotherapie-Geräts zur Behandlung gutartiger Schilddrüsenknoten

• Informationen zu modernen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten

Wo: Nuklearmedizinische Praxis Seeberger, Raiffeisenstraße 4, 74360 Ilsfeld

Dr. Jörg Seeberger ist bereits seit Jahren auf Schilddrüsenerkrankungen und die Behandlung entzündlicher Gelenkerkrankungen spezialisiert. Die Patienten erwartet in der hochmodernen Praxis nicht nur ein erweitertes diagnostisches und therapeutisches Leistungsspektrum im Fachbereich Nuklearmedizin, sondern auch eine neuartige Technik zur Behandlung von gutartigen Schilddrüsenknoten, die ohne operativen Eingriff oder den Einsatz von radioaktiver Strahlung auskommt und bei der die Schilddrüsenfunktion voll erhalten bleibt: die Echotherapie. Die Nuklearmedizinische Praxis Seeberger ist die Erste in der Region, die dieses Verfahren anbietet.