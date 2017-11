Nye - Serg

That Jahreswechsel. This Neujahr. „Was macht ihr so an Silvester?“ „Och, dieses Jahr total gemütlich und daheim, nur nicht in irgendeinen Club, das ist immer total belastend.“ Das ist die Mimimi-Platte von Leuten, aber garantiert nicht eure. Denn ihr lebt das People-Life und wo feiert man Silvester am liebsten? Dort, wo man sich das ganze Jahr am wohlsten fühlt, also im People. Happy new year wünschen euch eure Lieblingsmitarbeiter des Jahres und DJ Serg.