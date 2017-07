Obacht in der Disco

JAEN PANIAGUA (Get Physical)

GERO JANSEN (EE-Records / Intec Digital)

SCHOENLOCKER (Bukowski-live)

Attention, attention – lange nicht mehr gesehener Gast im Interkontinentalanflug aufs Bukowski: Jaen Paniagua ist Mexikaner, Get Physical-Artist und war 2013 erstmals bei uns an den Decks, und seitdem wurde an der mexikanischen Grenze zum Glück noch keine Mauer errichtet. Die Vorfreude auf seinen Gig lässt unser Herz schneller als Speedy Gonzales hüpfen, und Gero Jansen und Schoenlocker hüpfen vor und nach Jaen mit Euch im Takt. Wir stellen dann mal den Tequila kalt!