Oberstufenparty - Future 2018

Die Zukunft beginnt jetzt! Die Megaparty zum Ferienende zum Start ins Neue Jahr! Hip-Hop, R'n'B und aktuelle Hits von DJ Rell und House, Electro und Progressive mit James & Peters im Second Floor. LED-Roboter im CLUB! GRATIS NEON Sticks am Eingang SPECIAL - Sekt & Bier gibt es für je nur 3 € KEIN Mindestverzehr. Nur 7 € Eintritt. Einlass an diesem Abend ist ab 16 Jahren bis 24:00 Uhr. Keine Verlängerung möglich. Einlass nur mit Personalausweis. Da die Frage häufiger entsteht: JEDER kommt rein, nicht nur die Leute, die auf die jeweiligen Schulen gehen. MAINFLOOR: DJ RELL SECOND FLOOR: JAMES & PETERS